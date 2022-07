DJ PRESSESPIEGEL/Unternehmen

UNIPER - In der Diskussion, wie der Staat Uniper retten soll, gehen die Vorstellungen weit auseinander. Die Gewerkschaft Verdi spricht sich nun gegen den Vorschlag des finnischen Mehrheitsaktionärs Fortum aus, wonach der Bund nur in besonders systemkritische Geschäfte von Uniper in Deutschland einsteigen soll. "Wir wollen vermeiden, dass der Mutterkonzern Fortum ausschließlich Risiken auslagert und an den Bund abgibt", sagte Christoph Schmitz, Mitglied im Verdi-Bundesvorstand. "In dem Fall würden wir in einen offenen Konflikt hineinlaufen." Stattdessen schlägt die Arbeitnehmerseite im Uniper-Aufsichtsrat vor, dass sich der Staat am gesamten Konzern beteiligen sollte, "zumindest auf Zeit", so Schmitz. (Spiegel)

DEUTSCHE TELEKOM - Die Deutsche Telekom ist Finanzkreisen zufolge in finalen Verhandlungen zum Verkauf eines Mehrheitsanteils an ihrem Funkturm-Geschäft. Ein Konsortium der Investoren KKR, Stonepeak und GIP ist derzeit der letzte verbliebene Bieter, schreibt das Handelsblatt mit Verweis auf mehrere mit der Angelegenheit vertraute Personen. Europas Marktführer für Mobilfunkinfrastruktur, Cellnex aus Spanien, sehe sich demnach aus dem Rennen. Eine offizielle Entscheidung stehe noch aus. Am Mittwoch soll sich Handelsblatt zufolge der Aufsichtsrat mit dem Deal befassen. Die beteiligten Unternehmen wollten sich laut der Zeitung nicht zu den Informationen äußern. (Handelsblatt)

ING - Die von der ING in ihrem Amsterdamer Innovation Lab entwickelte Tochter für die Verwahrung digitaler Vermögenswerte, Pyctor, soll von der GMEX Group weiterentwickelt werden. Pyctor verfügt einer Mitteilung vom Montag zufolge insbesondere über Fähigkeiten für den Nachhandel sowie Interoperabilität zwischen "permissioned blockchains" und offener Blockchain-Infrastruktur. (Börsen-Zeitung)

July 12, 2022

