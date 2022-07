Pharmamanager mit langjährige Führungserfahrung bei Amgen, AstraZeneca und Roche

Weitere Verstärkung des Managements nach Ernennung dreier neuer Mitglieder im Verwaltungsrat

Zurich, Schweiz, 12. Juli 2022 - Die Vaccentis AG, ein Schweizer biopharmazeutisches Unternehmen mit Produkten im fortgeschrittenem klinischen Stadium, das patientenspezifische Medikamente entwickelt, gab heute die Ernennung von Martin Munte zum neuen Chief Executive Officer bekannt. Martin Munte ist eine anerkannte Führungspersönlichkeit in der Biotech- und Pharmabranche mit über 25 Jahren Erfahrung in leitenden Positionen bei Amgen, AstraZeneca und Roche.

Martin Munte hatte zwölf Jahre lang eine Reihe von Führungspositionen bei Amgen inne, zuletzt als External Access Engagement Lead Europe. Zuvor war er in verschiedenen Führungspositionen bei AstraZeneca und Roche tätig. Er verfügt über besondere Erfahrung als Geschäftsleiter, in Vertrieb und Marketing, Strategieumsetzung, Market Access, Zulassung und Geschäftsentwicklung.

Mit dieser Ernennung wird das Führungsteam von Vaccentis weiter gestärkt. Bereits im Mai wurden mit Matthias Oertle, Marcel Frei und Subhasis Roy drei hochkarätige Unternehmerpersönlichkeiten zu Mitgliedern des fünfköpfigen Verwaltungsrats ernannt, als dessen Präsident Matthias Oertle fungiert.

"Ich freue mich sehr, Martin Munte als neuen CEO bei Vaccentis begrüßen zu dürfen. Martin bringt eine Fülle von Führungserfahrungen mit, die für unser Unternehmen mit einer wachsenden und fortschreitenden Pipeline vielversprechender therapeutischer Kandidaten sehr wertvoll sind", so Verwaltungsratspräsident Dr. Matthias Oertle. "Mit der Erweiterung unseres Verwaltungsrats durch die Ernennung von Marcel Frei, Subhasis Roy und mir selbst kommen zudem wichtige Kompetenzen hinzu, um die weitere Entwicklung von Vaccentis auf einen vielversprechenden Weg zu bringen. Ich möchte Heinz Studer, der Mitglied unseres Verwaltungsrats bleibt, für seinen grossen Beitrag in den letzten Jahren als Interims-CEO danken und freue mich darauf, die Entwicklung des Unternehmens in meiner neuen Rolle als Verwaltungsratspräsident zu beaufsichtigen."

"Ich fühle mich geehrt und freue mich über meine Ernennung zum CEO von Vaccentis und auf die enge Zusammenarbeit mit unserem Team, um unsere patientenspezifischen Therapeutika für chronische und schwere Krankheiten weiterzuentwickeln. Unser Ziel ist es, bewährte Medikamente auf Basis körpereigener Zellen für die Behandlung von Patienten sowohl in der klassischen als auch komplementären Medizin konsequent weiterzuentwickeln und zu perfektionieren", ergänzt Martin Munte, CEO.

Vaccentis AGist ein Schweizer biopharmazeutisches Unternehmen im klinischen Stadium, das patientenspezifische Medikamente entwickelt, um die Heilungschancen von Patienten mit chronischen und bösartigen Krankheiten zu verbessern. Die Produktpipeline von Vaccentis umfasst Reniale, autologe Serum-Augentropfen, individuelle Immuntherapie und Urexent.

Kontakt:

Vaccentis AG

Martin Munte

Chief Executive Officer

Telefon: +41 79 4282297

E-Mail: info@vaccentis.ch Investors & Media

Chris Maggos

BioConfidant Sàrl

+41 79 367 6254

maggos@bioconfidant.ch

