Der deutsche Leitindex hat einen Fehlstart in die neue Handelswoche hingelegt. Der DAX blieb gestern den ganzen Tag in der Verlustzone. Zeitweise schaffte er es zwar sich etwas zu erholen. Am Ende ging der DAX aber mit 12.832 Punkten aus den Handel. Marktidee: TUI TUI hat erst vor kurzem Schlagzeilen mit einem Personalwechsel gemacht. Ab Oktober gibt es mit Sebastian Ebel einen neuen CEO. Ebel muss einige Probleme lösen. Die Schwierigkeiten spiegeln sich auch im Aktienkurs wider. Vergangene Woche rutschte das Papier auf ein Zwei-Jahres-Tief. Im Anschluss setzte eine technische Gegenbewegung ein. Wichtig sind jetzt zunächst zwei Marken auf der Oberseite.