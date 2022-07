McDonald's Corp. Aktie: Das steigende Dreieck macht Mut!

Chartanalyse der McDonald's Corp. - Aktie



Abgesehen von mehreren leichten Übertreibungsphasen nach oben bewegte sich die McDonald's Corp. Aktie in einem Aufwärtstrendkanal. Aus diesem ist sie signifikant nach unten ausgebrochen. Der Aktie ist es zwar bisher nicht gelungen wieder in den Aufwärtstrend zu gelangen, jedoch scheint sich derzeit der Kursverfall aufgrund des erneuten signifikanten Durchbruchs durch den Widerstand bei 239 $ (= jetzige Unterstützung) nicht weiter fortzusetzen. Ob die Aktie somit am Beginn einer weiteren Aufwärtsbewegung steht oder wieder signifikant durch den Unterstützungsbereich fällt, werden wir für Sie beobachten. Aus diesem Grunde ist die McDonald's Corp. Aktie unter Beachtung des Stop-Kurses vorerst wieder eine Halteposition.