Die Aktie der Shop Apotheke war auf dem Weg an das bisherige Jahrestief, als Vorab-Zahlen zum zweiten Quartal den Kurs nach oben katapultierten. Jetzt kommt die Zone in Reichweite, deren Überwinden einem Befreiungsschlag gleichkäme. Vor allem auf einen Satz kam es an:

Den vollständigen Artikel lesen ...