Datum der Anmeldung:

07.07.2022



Aktenzeichen:

B9-63/22



Unternehmen:

Kühne Aviation, Hamburg; Aufstockung der Beteiligung an Lufthansa auf über 15 %



Produktmärkte:

Güterbeförderung in der Luftfahrt, Personenbeförderung in der Luftfahrt



Bundesländer/Unternehmenssitz:

Hamburg, Nordrhein-Westfalen

