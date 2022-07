Höhere Preise für Energie, Rohstoffe und Herstellung machen derzeit vieles teurer und lassen die Inflation in die Höhe schießen. Darauf wird auch Apple reagieren müssen und beim neuen iPhone 14 kräftig an der Preisschraube drehen, glaubt Wedbush-Analyst Dan Ives. Seinen Ausführungen zufolge könnte die Preise um bis zu 13 Prozent steigen."Wir glauben, dass das iPhone 14 mit einer Preissteigerung von 100 Dollar kommen wird", sagte Ives der britischen Tageszeitung The Sun. Zur Begründung verweist er ...

