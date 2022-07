Bonn (www.anleihencheck.de) - Die hohen Inflationsraten haben die US-Verbraucherdaten in den Blickpunkt der Märkte gerückt, so die Analysten von Postbank Research.Die Konsumausgaben seien für Aktien wichtig, da sie einen wesentlichen Beitrag zum BIP leisten würden und Konsumwerte einen großen Anteil am US-Aktienmarkt hätten. Eine deutliche Verschlechterung der Lage der Verbraucher berge daher das Risiko eines doppelten Rückschlags für Aktien. Nach mehreren Veröffentlichungen, die auf eine Verschlechterung hindeuten würden, könnten die Daten für Juni ein versöhnliches Bild für amerikanische Verbraucher zeichnen. Im Gegensatz zur Gesamtinflation, für die ein leichter Anstieg erwartet werde (Konsens +8,7% ggü. Vj.), könnten die für das Preisniveau ausschlaggebenden Faktoren, die durch den Kernverbraucherpreisindex erfasst würden, nachgelassen haben. Die Verbraucherstimmung der Universität Michigan könnte zwar weiterhin düster bleiben, aber keinen weiteren Rückgang aufweisen, während die Einzelhandelsumsätze sogar auf eine Belebung der Inlandsnachfrage hindeuten könnten. ...

