Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Marktteilnehmer werden am Morgen die Ergebnisse der ZEW-Umfrage im Blick haben, denn zuletzt herrschten in Europa eher Konjunkturzweifel vor, so die Analysten der Helaba.Zwar seien die Leitzinsen im Euroraum im Gegensatz zu den USA noch nicht erhöht worden, die Perspektiven hätten sich aber dennoch getrübt. Vor allem der Ukrainekrieg und die Folgen für Europa würden das Sentiment belasten und so seien neue Wirtschaftsdaten mit Aufmerksamkeit zu verfolgen. Die Vorgabe für den ZEW-Saldo der Konjunkturerwartungen sei negativ, nachdem die sentix-Befragung bereits niedrigere Werte mit sich gebracht habe. Auch die sentix-Beurteilung der aktuellen Lage sei im Monatsvergleich geringer ausgefallen. Sollte dies mit einem ebenfalls schwachen ZEW-Saldo der Lageeinschätzungen bestätigt werden, würde auch die Perspektive für das kommenden ifo Geschäftsklima Deutschland getrübt. ...

