Wie im heutigen Bericht zu einzelnen Aktienentwicklungen des Strategiedepots / Wikifolio-Zertifikats NTG24 AKTIEN SPEKULATIV bereits kurz erwähnt, verbuchte unser erst am 05.07. eingegangenes Neuengagement im Biotechnologie-Spezialisten HALOZYME THERAPEUTICS innerhalb des Depots im Wochenverlauf den mit Abstand stärksten Kursgewinn von + 13,5 % und war damit maßgeblich für die letztwöchige sehr erfreuliche Wertsteigerung des Gesamtdepots um + 2,5 % verantwortlich.Bei der in 1998 mit operativem Hauptsitz in San Diego / Kalifornien gegründeten HALOZYME ...

Den vollständigen Artikel lesen ...