Netflix gab für das erste Quartal einen Verlust von 200.000 Abonnenten bekannt. Vorhergesagt hatte der Konzern 2,5 Millionen Neukunden. Die Reaktion der Marktteilnehmer war dementsprechend heftig. Am 19. Juli steht die nächste Veröffentlichung der Quartalszahlen vor der Tür. Ein Kursverlust von 77 Prozent in der Spitze ist bereits eingefahren, womit die Wahrscheinlichkeit sinkt, erneut in dieser Größenordnung zu verlieren. Der weltgrößte Streaminganbieter Netflix kämpft mit der hohen Inflation, ...

