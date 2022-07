Bei Ethereum stehen neue Zeiten bald an. Das Entwickler-Team plant eine Veränderung, die The Merge genannt wird. Dabei kommt es zu einer Software-Umstellung, die das System bedeutend verbessern soll. Nach einem ersten zeitlichen Ablaufplan datiert das Update wohl auf den Zeitraum zwischen August und Oktober dieses Jahres. Nun hat es einen interessanten Testlauf gegeben, der zeigt: The Merge kann für Ethereum durchaus praktikabel sein. Blicken wir auf die Details. Ethereum: Neues zu The Merge! Wie ...

