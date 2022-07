Die Stadtrundfahrt Dresden GmbH hat vom Bundesverkehrsministerium einen Fördermittelbescheid in Höhe von rund 8 Millionen Euro für die Umrüstung von 25 Doppeldecker-Bussen auf Elektroantrieb erhalten. Dabei geht es nicht nur um die Busse in Dresden, sondern auch die des Tochterunternehmens Stadtrundfahrt Leipzig GmbH. Bei den 25 Fahrzeugen handelt es sich um die gesamte Flotte des Anbieters - was ...

Den vollständigen Artikel lesen ...