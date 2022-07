Bulle vs. Bär - die große Neuauflage: Die beiden Elektroauto-Fans Alfred Maydorn und Florian Söllner treffen sich nach einem turbulenten Jahr erneut zum Duell. Die Aktie notiert ein Prozent höher als beim ersten Aufeinandertreffen im April 2021. Ist das jetzt die Chance, günstig einzusteigen - oder die letzte Möglichkeit, sein Geld zu retten? Argumentiert wird über die großen Themen "Selbstfahren", "Bewertung", "Elon Musk" und die "Konkurrenz". Tesla kennen beide sehr gut und von Beginn an. 2011 hat Florian Söllner das damalige Start-up das erste Mal im AKTIONÄR empfohlen und begeistert den Start des Model 3 verfolgt. Ab 2016 wurde er skeptisch - dafür lag in diesem Zeitraum der Model-S-Fahrer Alfred Maydorn goldrichtig mit seiner klaren Kaufempfehlung. 00:00 Intro 00:22 Elon Musk 04:07 Selbstfahren 09:36 Konkurrenz 18:30 Bewertung ??Machen Sie mehr aus Ihrem Geld und werden Sie jetzt AKTIONÄR. Mit dem Willkommenspaket 12 Ausgaben PLUS Prämie zum Vorteilspreis sichern. Worauf warten Sie? https://tiny.li/pJHf