Pricing-Power-Aktien wie Coca-Cola (WKN: 850663) oder General Mills (WKN: 853862) erleben jetzt eine Renaissance. Viele Investoren sind auf der Suche nach solider, profitabler Qualität, die sich in Zeiten der Inflation einfach besser schlägt. Allerdings ist die Performance zu einem gewissen Teil schon passiert. Natürlich ist es eine interessante Frage, wie lange die Inflation so hoch anhält. Je nachdem können Pricing-Power-Aktien auch weiterhin zu den klaren Gewinnern gehören. Oder wieder in ihren ...

Den vollständigen Artikel lesen ...