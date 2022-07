FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Flatexdegiro nach einem geänderten Ausblick von 30 auf 22 Euro gesenkt, jedoch die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Mengxian Sun verwies mit Blick auf das niedrigere Kursziel in einer am Dienstag vorliegenden Studie auf die reduzierte Prognose des Brokers für die Zahl neuer Kunden./bek/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 12.07.2022 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.07.2022 / 06:45 / CET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000FTG1111

FLATEXDEGIRO-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de