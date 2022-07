München (www.anleihencheck.de) - Für Vontobel sind die Aktien von Energiekonzernen eine Investmentidee und die Bank Vontobel Europe AG liefert Vorschläge, wie Anleger mit Aktienanleihen von dieser Einschätzung profitieren können.Das Klagen hoher Energiepreise genieße seit längerem mediale Präsenz. Endverbraucher als auch Unternehmen würden unter den historisch hohen Öl- und Gaspreisen leiden. Analysten der Investmentbank J.P. Morgan & Chase würden nun in einem Brief an ihre Aktionäre vom 01.07. (2022) vor astronomisch hohen Öl-Preisen warnen, weit über den aktuellen Niveaus. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...