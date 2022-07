Bonn (www.anleihencheck.de) - Am Mittwoch werden die US-Inflationsdaten veröffentlicht, die mit großer Aufmerksamkeit verfolgt werden dürften, so die Analysten von Postbank Research.Das liege nicht nur daran, dass die Inflationserwartungen an den Terminmärkten im letzten Monat drastisch zurückgegangen seien, sondern auch, dass aufgrund dieser Entwicklung die Markterwartungen für den Leitzins der FED im letzten Monat um ca. 50 Basispunkte nach unten korrigiert worden seien und bei den Risikoaktiva eine Gegenbewegung eingesetzt habe (S&P 500 +2,05% in der letzten Woche, Stand Freitag 15:00 Uhr MESZ). Wir müssen abwarten, ob die realen Daten diese vorweggenommenen Entwicklungen bestätigen, so die Analysten von Postbank Research. ...

