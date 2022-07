Frankfurt (www.fondscheck.de) - Der DWS Smart Industrial Technologies LD-Fonds (ISIN DE0005152482/ WKN 515248) investiert in Aktien ausgewählter Unternehmen der Bereiche Infrastruktur und Industrie, so Marcus Poppe, Fondsmanager bei DWS.Globale Industriewerte hätten sich im Mai schlechter als der breite Markt entwickelt. Die Stimmung an den Aktienmärkten habe sich weiter verschlechtert, da makroökonomische Sorgen im Zusammenhang mit den Lieferkettenproblemen, der Inflation, Corona-Beschränkungen in China und dem Krieg in der Ukraine die Sorge vor einer Konjunkturabschwächung und einer möglichen Rezession geschürt hätten. ...

