München (pta015/12.07.2022/11:56) - Dr. Johannes Leveling ist seit Juli neuer Teamleiter des NorCom Data Science Teams in München. In dieser Position ist er für den Ausbau der Bereiche Data Science und Künstliche Intelligenz (KI) zuständig sowie für die Weiterentwicklung des Angebots und der KI-Software DaSense.

Auch koordiniert er die KI-Teams für die Kunden Bundesagentur für Arbeit und Daimler und soll in diesen Projekten Synergien schaffen. Inhaltlich liegt der Fokus auf der Informationsextraktion aus großen Datenmengen sowie deren Aufbereitung zur produktiven Nutzung und der Entwicklung entsprechender KI-Apps.

Der promovierte Diplom-Informatiker kommt von der Drooms GmbH, wo er zuletzt Teamleiter für Machine Learning war. Er betreute dort Datenräume für große Kunden aus dem Immobilienbereich und entwickelte Anwendungen für Künstliche Intelligenz. In weiteren Stationen seiner Karriere war er Vice President Machine Learning bei Teckro und Technical Research Director bei Elsevier. Davor war er längere Zeit im universitären Bereich tätig, wo er zuletzt als Research Fellow Teams für Kollaborationsprojekte zwischen Industrie und Forschung geleitet hat.

"Wir freuen uns, mit Johannes einen Technologie-Experten gewonnen zu haben, der in den jungen Bereichen Machine Learning, NLP und Künstliche Intelligenz eine mehr als zwanzigjährige, umfangreiche Erfahrung mitbringt ", so Dr. Tobias Abthoff, Geschäftsführer der NorCom. "Wir sind gespannt auf neue Impulse für unsere Projekte und unsere KI-Software DaSense - und freuen uns auf eine gute Zusammenarbeit."

