Die Lebensmittelpreise sind in den USA so stark gestiegen wie seit über 40 Jahren nicht mehr. Während Verbraucher bei vielen Ausgaben sparen müssen, profitieren die großen Supermärkte des Landes. Aktiengewinner im Check.Die Autoren eines neuen Reports von Bank of America (BofA) Research sehen angesichts von Inflation und Rezessionsangst vor allem die großen US-Discounter und Lebensmittelhändler als ...

Den vollständigen Artikel lesen ...