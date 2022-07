Berlin (ots) -



In vielen Flüssen und Bächen überall in Deutschland wird der Fluss des Wassers von unzähligen Wehren und Barrieren gehemmt - oftmals um Strom zu gewinnen. Energie aus Wasserkraft klingt gut - doch tatsächlich sind die Kleinkraftwerke maßgeblich schuld an schlechter Gewässerqualität und Artenrückgang. Mit seinem Projekt "Lebendige Flüsse" unterstütz der WWF Deutschland den Rückbau unnötiger Wehre - gefördert von der Deutschen Postcode Lotterie.



