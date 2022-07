Blackrock Silver Corp. gab gestern erste Bohrergebnisse des unternehmenseigenen Erkundungsbohrprogramms auf dem Projekt Tonopah North bekannt, das sich in West Central Nevada befindet und an das unternehmenseigene Projekt Tonopah West entlang des Walker Lane Trends angrenzt.



Das Unternehmen hat zehn Reverse-Circulation-Bohrungen im Projekt Tonopah North als Teil eines Erkundungsbohrprogramms durchgeführt, um die Ränder des Tonopah-Caldera-Systems zu erproben. Die Bohrungen zielten auf die Ringstruktur ab, die auf dem unmittelbar südlich und östlich gelegenen Projekt Tonopah West eine Silber- und Goldmineralisierung beherbergt, sowie auf wichtige strukturelle Projektionen des Projekts Tonopah West und auf das Lithiumpotenzial im Siebert-Tuffstein.



Alle Bohrlöcher durchbohrten Gesteinsschichten, die für Lithiumlagerstätten in der Region bekannt sind, einschließlich der Lagerstätte TLC, die sich in einem Umkreis von fünf Kilometern um die Bohrungen befindet. Es wurde eine bedeutende Zone mit lithiumhaltigem Material durchteuft. In einem 23 Meter dicken Abschnitt des Siebert-Tuffs wurden Lithiumwerte von bis zu 852 ppm Lithium entdeckt.



Die bisher im Rahmen des Bohrprogramms erhaltenen Lithiumwerte über 300 ppm:



? TN22-002: 4,57 m mit 469,30 Li PPM ? TN22-003: 4,57 m mit 333,72 Li PPM ? TN22-003: 6,10 m mit 440,79 Li PPM ? TN22-004: 9,14 m mit 534,77 Li PPM ? TN22-005: 4,57 m mit 382,47 Li PPM ? TN22-005: 10,67 m mit 468,03 Li PPM ? TN22-005: 6,10 m mit 537,75 Li PPM ? TN22-006: 4,57 m mit 317,97 Li PPM ? TN22-006: 22,86 m mit 537,02 Li PPM - darin 12,19 m mit 616,66 Li PPM - darin 1,52 m mit 851,90 Li PPM



© Redaktion GoldSeiten.de / Rohstoff-Welt.de / MinenPortal.de

