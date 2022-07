Dr. Mario Herger ist besonders nahe dran am Megatrend Selbstfahren und nun in den USA mit einem der ersten Robo-Taxis mitgefahren. Er hat auch eine klare Meinung, wie weit die FSD-Visionen von Tesla sind."Es war klasse", zeigt sich Dr. Mario Herger begeistert von seiner ersten Fahrt in einem Roboter-Taxi der GM-Tochter Cruise in San Francisco. Wir haben beim Buchautor ("Der letzte Führerscheinneuling") nachgefragt. Wer ist Vorreiter in diesem künftigen Milliardenmarkt? "Waymo und Cruise sind führend." ...

