Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Das Volumen erstrangig unbesicherter Bankanleihen im EUR-Benchmark-Format erreichte in Q2 2022 44 Mrd. EUR, 23% weniger als im sehr starken Auftaktquartal und 34% mehr als in Q2 2021, so die Analysten der Helaba.In H1 2022 habe sich das Volumen auf gut 100 Mrd. EUR summiert, 18% mehr als in H1 2021. Einerseits würden diverse Faktoren das Marktumfeld (u.a. hohe Rohstoffpreise, Lieferengpässe, Krieg in der Ukraine) belasten, andererseits habe der drastische Zinsanstieg und die Sorge über anhaltend hohe Refinanzierungskosten dazu geführt, dass die Emittenten sich bei jeder sich bietenden Gelegenheit kräftig eingedeckt hätten. ...

