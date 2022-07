Wien (www.fondscheck.de) - Wie die Wirtschaftszeitung "Financial Times" berichtet, startet der amerikanische Asset Manager Fidelity Investments ein Portal, in dem Privatanleger sich selbst einen Index bauen können, so die Experten von "FONDS professionell".Demnach könnten mit den sogenannten Fidelity Solo Fidfolios die Anleger nach ihren Wünschen ein Barometer mit Aktien und Aktien-Bezugsscheinen (ADRs) bauen und damit ihr Depot bestücken. Das US-Haus Fidelity biete in seinem Heimatmarkt neben Fonds auch Brokerage-Dienste für Privatanleger. In Europa sei hingegen die Gesellschaft Fidelity International aktiv. ...

