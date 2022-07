Chefredakteurin Isabelle Hägewald fragt nach, auf was legen Versicherer in der Abteilung bAV aktuell ihren Fokus und was ist ihnen besonders wichtig? Unsere Gäste: Dr. Björn Achter, Leiter bAV //Württembergische Versicherungen Jochen Prost, Bereichsleiter Vertriebsunterstützung bAV //Alte Leipziger Ellen Ludwig, Geschäftsführerin //ASCORE Analyse Stefan Exler, Leiter Beratungsmanagement bAV //Generali Ruven Simon, Leiter bAV Partnervertrieb //WWK Versicherungen

Mein Geld TV

Quelle: