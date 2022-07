DJ PTA-News: SLM Solutions Group AG: Erste NXG XII 600 Maschinen in Serienkonfiguration fertiggestellt

Lübeck, Deutschland (pta028/12.07.2022/14:20) - 12. Juli 2022. Die SLM Solutions Group AG ("SLM Solutions", "SLM" oder das "Unternehmen") kündigt die Fertigstellung der ersten beiden NXG XII 600 aus der Serienfertigung im zweiten Quartal 2022 an. Nach der erfolgreichen Einführung der NXG XII 600 mit Aufträgen aus einer Vielzahl von Branchen hat das Unternehmen nun mit der Auslieferung der ersten Aufträge begonnen und erwartet, dass sich das Tempo der Auslieferungen in der zweiten Jahreshälfte 2022 beschleunigen wird.

Die ersten beiden Systeme dieser Erstbestellungen sind bereit, an Divergent Technologies geliefert zu werden, was zu einer Installationsbasis von 16 SLM®-Systemen, einschließlich fünf NXG XII 600-Systemen, führt. Das hochmoderne Divergent Adaptive Production System (DAPS®) von Divergent Technologies ermöglicht die Herstellung komplexer und automatisch montierter Strukturen und wird von globalen Automobilherstellern eingesetzt. Die Flotte von NXG XII 600-Systemen ist ein wesentlicher Bestandteil des umweltfreundlichen Fertigungskonzepts von Divergent Technologies und stellt einen bedeutenden Produktivitätssprung dar, der es Divergent Technologies ermöglicht, eine Serienfertigung ohne kostspielige, herkömmliche Werkzeug- und Kapitalkosten zu erreichen.

Sam O'Leary, CEO von SLM Solutions, sagte: "Die Tatsache, dass wir die ersten beiden Serien-NXG XII 600 in der ersten Hälfte des Jahres 2022 trotz der anhaltenden Lieferschwierigkeiten erfolgreich fertiggestellt haben, ist ein Beweis für das Durchhaltevermögen und die unermüdlichen Bemühungen einer Vielzahl von Teams, die zusammenkommen, um die Zukunft zu gestalten. Die ersten beiden NXG XII 600 werden an Divergent Technologies geliefert, ein Unternehmen, mit dem wir stolz darauf sind, eine Partnerschaft einzugehen, da es die Automobilbranche weiterhin revolutionieren wird. Wie ich schon einmal gesagt habe, die Zukunft ist additiv, und sie ist da."

Über SLM Solutions SLM Solutions ist ein Anbieter integrierter Lösungen und Partner für die additive Fertigung von Metallen. Das Unternehmen setzt sich für den langfristigen Erfolg seiner Kunden mit der additiven Fertigung von Metallen ein. Robuste Selective Laser Melting-Maschinen optimieren die schnelle, zuverlässige und kosteneffiziente Teileproduktion. Die Experten von SLM Solutions arbeiten in jeder Phase des Prozesses mit den Kunden zusammen, um ihnen die Unterstützung zu bieten, die den Einsatz der Technologie verbessert und eine maximale Investitionsrendite gewährleistet. Die SLM Solutions Group AG ist ein börsennotiertes Unternehmen mit Hauptsitz in Deutschland und Niederlassungen in Kanada, China, Frankreich, Indien, Italien, Japan, Singapur, Südkorea und den USA. Weitere Informationen finden Sie unter: http://www.slm-solutions.com

Haftungsausschluss Diese Mitteilung enthält Aussagen über die zukünftige Entwicklung von SLM Solutions. Diese zukunftsgerichteten Aussagen beruhen auf den gegenwärtigen Erwartungen, Vermutungen und Prognosen des Vorstands sowie den ihm derzeit verfügbaren Informationen und wurden nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Eine Garantie oder Haftung für das Eintreten der genannten zukünftigen Entwicklungen und Ergebnisse kann im Hinblick auf solche zukunftsgerichteten Aussagen nicht übernommen werden. Vielmehr sind die zukünftigen Entwicklungen und Ergebnisse von einer Reihe von Faktoren abhängig. Sie bergen Risiken und Ungewissheiten, die außerhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen, und beruhen auf Annahmen, die sich möglicherweise als falsch erweisen. Ungeachtet rechtlicher Anforderungen zur Anpassung von Prognosen übernimmt SLM Solutions keine Verpflichtung, die in dieser Mitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren.

