DJ Befesa will mit neuem Plan zweistellig wachsen - CEO steigt auf

FRANKFURT (Dow Jones)--Das Recycling-Unternehmen Befesa hat für die nächsten Jahre im Rahmen eines neuen Strategieplans ein kräftiges Wachstum und hohe Investitionen angekündigt. So will der MDAX-Konzern in den kommenden fünf Jahren 500 Millionen Euro in Wachstumsprojekte investieren, was zweistellige Wachstumsraten ermöglichen soll. Überwachen soll die neue Strategie der bisherige CEO Javier Molina, welcher als Executive Chair die Führung des Verwaltungsrats übernimmt.

Mit den Investitionen wolle man die Chancen nutzen, die sich durch die Dekarbonisierung und den wachsenden Markt für Elektrofahrzeuge in der Stahl- und Aluminiumindustrie eröffnen, so die Befesa SA. Der Konzern sei führend bei Sekundäraluminium und Salzschlackenrecycling, deren Nachfrage mit der zunehmenden Elektroauto-Produktion steige.

Molinas Posten als CEO übernimmt Asier Zarraonandia, der bisher das Stahlstaub-Recyclinggeschäft leitet. CFO Wolf Lehmann behält seinen Posten. Der bisherige Verwaltungsratschef Romeo Kreinberg bleibt als leitender unabhängiger Direktor im Verwaltungsrat.

Befesa will seinen Strategieplan auf einem Kapitalmarkttag im Herbst vorstellen.

Am 28. Juli wird Befesa die Zahlen für das zweite Quartal vorlegen.

July 12, 2022 08:30 ET (12:30 GMT)

