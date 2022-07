Die spanische Regierung will Banken wegen der wirtschaftlichen Folgen des Russland-Ukraine-Kriegs und der gestiegenen Inflation mit einer befristeten Sondersteuer belegen. Die Papiere der spanischen Vertreter Banco Santander, Banco Sabadell, Bankinter und Caixabank brechen ein. Auch die Aktien von Commerzbank und Deutsche Bank stehen unter Druck.Die Steuer solle für zwei Jahre erhoben werden und jährlich etwa 1,5 Milliarden Euro einbringen, sagte Ministerpräsident Pedro Sanchez am Dienstag in Madrid. ...

