Die Aktie des chinesischen Mischkonzerns Build Your Dreams (BYD) befindet sich auf Talfahrt. Gerüchte am Markt, dass Investmentlegende Warren Buffett seine BYD-Aktien abstoßen will, sorgen für Verunsicherung.

Im Clearingsystem der Hongkonger Börse (HKSE) war am Montag eine BYD-Verkaufsposition, die der 20,49-prozentigen Beteiligung von Berkshire Hathaway an BYD entspricht, aufgetaucht. Dies hatte laut Bloomberg Spekulationen geschürt, dass Warren Buffett seine BYD-Anteile verkaufen wolle.

"Nur Berkshire hat so viele BYD-Anteile als Einzelinvestor", erklärte Steven Leung, Executive Director bei der Hongkonger Investmentbank UOB Kay Hian, gegenüber Bloomberg. "Der Markt ist also besorgt, dass Buffett verkaufen will".

Mehr als 14 Prozent ging es am Dienstag zeitweise für die BYD-Aktie nach unten.

Weder Berkshire Hathaway noch BYD reagierten bisher auf eine Pressanfrage von Bloomberg. Die Citigroup, die als Depotbank für die meisten Aktien an der HKSE angegeben ist, lehnte ebenfalls eine Stellungnahme ab.

Die chinesische Wirtschaftszeitung Securities Times berichtete unterdessen, dass der Anteil von Buffetts BYD-Beteilung unverändert geblieben sei. Die Zeitung beruft sich dabei auf nicht näher benannte Insider.

Berkshire Hathaway hatte erstmals im September 2008 225 Millionen BYD-Aktien für rund 230 Millionen US-Dollar gekauft.

Autor: Ferdinand Hammer, wallstreet:online Zentralredaktion





Enthaltene Werte: CNE100000296,US0846707026