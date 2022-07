- die ordentliche Hauptversammlung für die Vorzugs- und Stammaktienaktionäre findet am Montag, dem 15. August 2022 in Hotel-Restaurant "Zwergenschlösschen", Untermhäuser Str. 67 / 69 in 07548 Gera um 14:00 Uhr statt. Dividendenvorschlag 0,02 €/Stammaktie und 0,06 €/Vorzugsaktie.



