Das Elektrofahrzeug-Start-up Canoo meldet sich am Dienstag eindrucksvoll zurück. Wie das amerikanische Unternehmen bekanntgegeben hat, will der US-Einzelhandelsgigant Walmart 4.500 Fahrzeuge ordern. Ein Meilenstein für Canoo, der an der Börse mit einer zwischenzeitlichen Kursverdopplung goutiert wird.Bei den vollelektrischen Lieferwagen, die Walmart bei Canoo bestellt hat, handelt es sich zunächst um das "Lifestyle Delivery Vehicle" (LDV). Der Einzelhändler verfügt zudem über die Option, bis zu ...

