Motive wirbt 2,54 Milliarden Dollar für den Motive Capital Fund 2 und verbundene Co-Investmentvehikel ein; dadurch erhöht sich das regulatorische verwaltete Vermögen des Unternehmens auf über 5,5 Milliarden US-Dollar

Fonds 2 war überzeichnet und schloss über der ursprünglichen Zielgröße von 1,5 Milliarden US-Dollar

Diese Kapitaleinwerbung dient dem Ziel von Motive, ein führendes, voll integriertes Private-Equity-Unternehmen mit Fokus auf technologiegestützten Finanz- und Unternehmensdienstleistungsbranchen aufzubauen

Motive Partners ("Motive"), ein führendes, auf Finanztechnologie spezialisiertes Private-Equity-Unternehmen, meldete heute den erfolgreichen Zeichnungsschluss seines zweiten Flaggschiff-Fonds, Motive Capital Fund 2 (der "Fonds"), mit Kapitalzusagen von insgesamt 2,54 Milliarden US-Dollar für den Fonds und die verbundenen Co-Investmentvehikel.

Der Fonds verfolgt die gleiche Investitionsstrategie, die auch für den ersten Flaggschiff-Fonds von Motive Partners verwendet wurde. Der Fonds setzt den Fokus auf Wachstums- und Buyout-Beteiligungen an Software-, Investment- und Informationsdienstleistungsfirmen mit Sitz in Nordamerika und Europa. Der Fonds hat bereits mit zehn Unternehmen kooperiert InvestCloud, Insurify, Wilshire, Trumid, Motive Capital Corp II, CAIS, FNZ, Forge Global, BetaNXT und Backbase.

Es konnten Kapitalzusagen einer geografisch weit verstreuten Gruppe von Anlegern gesichert werden, darunter öffentliche und private Pensionskassen, Staatsfonds, Stiftungen, Finanzinstitute, institutionelle Fondsmanager, Family Offices und vermögende Privatpersonen. Zu den bestehenden Anlegern des ersten Fonds kam eine bedeutende Gruppe neuer Anleger hinzu.

Rob Heyvaert, Gründer und Managing Partner von Motive Partners, kommentierte: "Wir sind für die Unterstützung unserer bestehenden Investoren außerordentlich dankbar und freuen uns, eine Reihe neuer Partner in der Motive-Familie zu begrüßen vielen Dank für Ihr Vertrauen. Wir werden unseren Fokus weiterhin gezielt darauf setzen, transformatorisches Kapital mit erstklassigen Managementteams zusammenzubringen."

Im Verlaufe der Kapitaleinwerbung setzte Motive seine Investitionen basierend auf seinem integrierten Ansatz fort und baute das Motive-Team auf über 180 Investoren, Betreiber und Innovatoren aus.

Bob Brown, Founding Partner und Head of Investor Relations, kommentierte: "Wir schätzen die Unterstützung dieser so angesehenen und vielfältigen Investorengruppe sehr und nehmen die Verantwortung, die unsere Investoren uns übertragen haben, sehr ernst. Wir investieren weiterhin in unsere herausragenden operativen Fähigkeiten, die es uns ermöglichen, attraktive Investitionschancen zu erkennen und unsere Portfoliounternehmen in ihrer nächsten Wachstumsphase zu unterstützen."

Über Motive Partners

2016 gegründet, setzt das spezialisierte Private-Equity-Unternehmen Motive Partners mit Niederlassungen in Nordamerika und Europa den Fokus auf die Unterstützung, den Aufbau und den Erwerb von Technologieunternehmen, die die Finanzwirtschaft ermöglichen. Zum Zeitpunkt des finalen Zeichnungsschlusses des Fonds verwaltet Motive Partners ein regulatorisches Vermögen von über 5,5 Milliarden US-Dollar und hat ein integriertes Team von über 180 Investoren, Betreibern und Innovatoren aufgebaut. Das Unternehmen setzt den Fokus auf Wachstumskapital und Buyout-Investitionen in Software-, Investment- und Informationsdienstleistungsunternehmen in Nordamerika und Europa und bedient fünf primäre Teilsektoren: Banken und Zahlungsverkehr, Kapitalmärkte, Daten und Analysen, Vermögens- und Anlageverwaltung und Versicherungen. Motive Partners, ein privat geführtes Unternehmen, befindet sich mehrheitlich im Besitz seiner Partner und verfügt über differenziertes Fachwissen, Verbindungen und Fähigkeiten, um langfristigen Wert in Finanztechnologieunternehmen zu schaffen.

Weitere Informationen über Motive Partners finden Sie unter www.motivepartners.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20220712005159/de/

Contacts:

Medien:

Sam Tidswell-Norrish

Managing Director, Motive Partners

+44 (0) 7855910178

sam@motivepartners.com