Was haben eine Krisen-Airline, ein Recycling-Unternehmen und der S&P 500 gemeinsam - Es sind Charts, die w:o-Leser besonders interessieren. Kaufsignal oder Short-Chance - Antworten von Charttechnik-Experte Stefan Klotter. Unterschiedlicher könnten die Wunsch-Charts der w:o-Leser und w:o TV Zuschauer kaum sein. Die Aktie von Norwegian Air Shuttle hat in den vergangenen fünf Jahren mehr als 99 Prozent verloren. Wer früh dabei war, steht mehr oder weniger vor dem Totalverlust. Ob die Aktie jetzt für mutige Kurzfrist-Anleger wieder eine Chance ist, das erklärt Klotter im Video. Außerdem diese Woche im Chart-Check. Der Benchmark S&P500 und eine Aktie aus der Kreislaufwirtschaft. Regelmäßig durchforstet unser Charttechnik-Experte die Kommentarspalten nach Zuschauerwünschen. Ein Depotwert, den Sie gerne analysieren lassen möchten oder eine spannende Aktie, die sie schon länger auf der Watchlist haben - Falls Sie Vorschläge für Stefan Klotter haben, schreiben Sie es uns in die Kommentare.