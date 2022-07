BONN (IT-Times) - Der Telekommunikationsnetzbetreiber Deutsche Telekom (DTAG) hat heute mitgeteilt, die Zusammenarbeit mit dem US-Technologiekonzern Alphabet Inc. (Google Inc.) weiter auszubauen. Die Deutsche Telekom AG erweitert ihre Partnerschaft mit dem US-Technologiekonzern Alphabet Inc., i.e.S....

Den vollständigen Artikel lesen ...