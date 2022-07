Andersen Global schließt eine Kooperationsvereinbarung mit Maj Consulting ab, um seine Kapazitäten in Ost-Zentralafrika zu stärken, während das Unternehmen seine Expansion in der Region fortsetzt.

Maj Consulting wurde 2015 gegründet und ist eine Full-Service-Steuer- und Unternehmensberatungsfirma mit Sitz in Ruanda, die in den letzten Jahren rasant gewachsen ist. Unter der Leitung von Geschäftsführer James Muigai bietet Maj Consulting Lösungen in den Bereichen internationale Steuern und Verrechnungspreise, Steuerkonformität, Anlegerberatung, Risikoberatung, Unternehmensberatung, Finanzberichterstattung, Gehaltsabrechnung und Wirtschaftsberatung an.

"Unser multidisziplinäres Expertenteam widmet sich der Bereitstellung ganzheitlicher Lösungen für den Geschäftsbetrieb unserer Kunden", so Geschäftsführer James Muigai. "Uns verbindet eine gemeinsame Vision mit Andersen Global, die unser Bestreben widerspiegelt, die Erwartungen unserer Kunden zu übertreffen, und unsere Zusammenarbeit versetzt uns in die Lage, unsere bestehenden Fähigkeiten weltweit auszubauen."

"Maj Consulting konkurriert mit einigen der größten internationalen Firmen in der Region und hat erfolgreich vertrauensvolle Beziehungen zu seinen Kunden aufgebaut", so Mark Vorsatz, Vorsitzender von Andersen Global und CEO von Andersen. "Ruanda hat sich als wichtiger Markt für unsere Expansionsbemühungen erwiesen, und ich bin zuversichtlich, dass James und sein Team eine wertvolle Ergänzung zu unserer bestehenden Plattform sein werden."

Andersen Global ist ein internationaler Verband von rechtlich eigenständigen, unabhängigen Mitgliedsfirmen, die sich aus Steuer- und Rechtsexperten aus der ganzen Welt zusammensetzen. Andersen Global wurde 2013 von der US-amerikanischen Mitgliedsfirma Andersen Tax LLC gegründet, beschäftigt derzeit weltweit mehr als 11.000 Experten und ist über seine Mitgliedsfirmen und Kooperationspartner an über 360 Standorten vertreten.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

