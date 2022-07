Die Erholung von der vergangenen Woche konnte am Montag zunächst nicht fortgesetzt werden. Stattdessen fiel die Stimmung an den Märkten größtenteils wieder deutlich schlechter aus und zahlreiche Titel hatten mit roten Vorzeichen zu kämpfen. Auch DAX und Co. mussten den Handel im negativen Bereich beenden.Eine der wenigen Ausnahmen bildete die Aktie von Nordex (DE000A0D6554), die sich um rund drei Prozent auf 9,17 Euro in die Höhe schrauben konnte. Damit war nicht unbedingt zu rechnen, denn eigentlich kündigte der Konzern kurz zuvor die zweite ...

