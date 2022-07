NEW YORK (dpa-AFX) - Die Anleger an den US-Börsen haben vor der Veröffentlichung wichtiger Inflationsdaten doch noch kalte Füße bekommen. Der Leitindex Dow Jones Industrial fiel am Dienstag um 0,62 Prozent auf 30 981,33 Punkte. Für den marktbreiten S&P 500 ging es um 0,92 Prozent auf 3818,80 Punkte nach unten. Der technologielastige Nasdaq 100 verlor 0,97 Prozent auf 11 744,99 Punkte.

Damit weiteten die US-Börsen ihre zu Wochenbeginn erlittenen Verluste etwas aus. Nachdem sich die wichtigsten Aktienindizes zunächst stabilisiert hatten, nahm die Nervosität der Anleger in späten Handel zu und die Kurse gaben wieder nach. Die jüngsten Konjunktursorgen bleiben damit allgegenwärtig. Im Fokus stehen dabei die wirtschaftlichen Folgen des Ukraine-Kriegs, die anhaltenden Lieferengpässe als Nachwirkungen der Corona-Pandemie und vor allem der Kampf der US-Notenbank Fed gegen die hohe Teuerung.

Bereits am Mittwoch werden neue Inflationsdaten veröffentlicht. Sollte die Teuerung überraschend hoch ausfallen, wird befürchtet, dass sich die Fed auf ihrer nächsten Sitzung mit einem großen Zinsschritt gegen den starken Preisanstieg stemmt und so die Wirtschaft abwürgen könnte. Höhere Zinsen verteuern Kredite sowie Investitionen und lassen alternative Anlagen wie Anleihen gegenüber Aktien in einem besseren Licht erscheinen./la/mis

US2605661048, US6311011026, US78378X1072, 2455711