DJ NACHBÖRSE/XDAX -0,8% auf 12.808 Pkt - Flatex und Berentzen gesucht

FRANKFURT (Dow Jones)--Neuerliche negative Vorgaben der Wall Street haben die Kurse im nachbörslichen Handel am Dienstag ins Minus geschickt. In den USA zogen sich die Anleger vorsichtshalber aus Aktien zurück, um bei der Veröffentlichung der US-Verbraucherpreise am Mittwoch nicht auf dem falschen Fuß erwischt zu werden.

Bewegung gab es hauptsächlich in Nebenwerten. Flatexdegiro legten am Abend um 1,4 Prozent zu, nachdem der Online-Broker Zahlen zum ersten Halbjahr vorgelegt und seine Jahresprognose bekräftigt hatte. Der Getränkehersteller Berentzen (+4,5%) hat seine Ziele für dieses Jahr sogar angehoben.

Vitesco (-0,7%) profitierten nicht von einer geplanten Kooperation mit Renault. Wallstreet:Online kamen nach der Ankündigung einer Barkapitalerhöhung um 2,4 Prozent zurück.

Fortum fielen um 3,6 Prozent. Die Ratingagentur Moody's prüft nach der Herabstufung der Tochter Uniper (kaum verändert) nun auch eine Abstufung der Muttergesellschaft.

=== XDAX* DAX Veränderung 22.15 Uhr 17.30 Uhr 12.808 12.905 -0,8% ===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

July 12, 2022 16:33 ET (20:33 GMT)

