Universal Electronics Inc. (UEI) (NASDAQ:UEIC), der globale Marktführer im Bereich universelle Steuerungstechnologie für Unterhaltung und das Smart Home, hat auf dem RDK Tech Summit 2022 angekündigt, zwei neue Sprachfernbedienungen für RDK herauszubringen. RDK ist eine der führenden Breitband- und Pay-TV-Plattformen in der Kabelfernsehbranche, die von Hunderten von Partnerunternehmen unterstützt und von mehr als 30 Betreibern eingesetzt wird.

Bis dato hat UEI über 75 Millionen RDK-Fernbedienungen ausgeliefert, die von führenden Betreibern auf der ganzen Welt verwendet werden, womit UEI ein Marktführer im Bereich RDK-Steuerungslösungen ist.

2017 verlieh die National Academy of Television Arts Sciences UEI einen Technology Engineering Emmy für seinen Beitrag zur "Contextual Voice Navigation for Discovering and Interacting with TV Content" und zollte UEI somit Anerkennung für seine Vorreiterrolle bei der Entwicklung der RDK-Plattform.

Mit der Einführung von zwei neuen Fernbedienungsdesigns vergrößert UEI seine Präsenz, um es den Betreibern innerhalb der RDK-Community zu erleichtern, ihr Angebot durch Funktionen zu erweitern, die die Verbraucher von Pay-TV-Diensten erwarten, wie beispielsweise Sprachsteuerung und universelle Bedienung von Fernsehgeräten unabhängig von der Marke.

UEI arbeitet eng mit der RDK-Community zusammen, um Sprachsteuerung und universelle Bedienung in das RDK Accelerator Program zu integrieren eine Initiative, die von der RDK-Community gestartet wurde, um Betreibern die Übernahme der RDK-Plattform und die Einführung von Produkten zu erleichtern. Die neuen RDK-Fernbedienungen von UEI verfolgen denselben Zweck: Da die Fernbedienungen bereits integriert sind, können sich die Betreiber für eine der Optionen entscheiden und sich sicher sein, dass sie mit jeder "RDK Accelerator"-Set-Top-Box funktioniert, was sie von mühsamer Integrationsarbeit befreit und die Markteinführung beschleunigt.

Steve Gutman, SVP of Global Sales for Video Service Providers bei UEI, sagte: "Wir freuen uns darauf, Kunden auf der RDK-Plattform weltweit dabei zu helfen, fortschrittliche Komfortfunktionen zu integrieren, wie beispielsweise Sprachsteuerung und automatisierte Einrichtung ihrer TV- und Audiogeräte, einschließlich Soundbars und AV-Receiver."

Die zwei neuen RDK-Plattform-Fernbedienungen, die UEI auf dem RDK Summit vorstellt, heißen "UEI Tatlow" und "UEI Logan". "UEI Tatlow" ist eine leistungsstarke Fernbedienung mit Sprachsteuerung, einer Premium-Tastatur und optionaler Hintergrundbeleuchtung, die die Bedienung im Dunkeln erleichtert. "UEI Logan" ist eine hochwertige Fernbedienung mit Sprachsteuerung und einzigartigem Look and Feel, darunter eine leicht zu reinigende Unibody-Tastatur.

Beide Fernbedienungen sind für die Steuerung von Live-Sendungen, aufgezeichneten Sendungen und On-Demand-Sendungen sowie von Video-Streams konzipiert und sind optional mit QuickSet ausgestattet, der weltweit einzigen automatisierten Einrichtungs- und Steuerungslösung für Heimunterhaltung und Geräte für das Smart Home.

Über Universal Electronics Inc.

Universal Electronics Inc. (NASDAQ: UEIC), der globale Marktführer im Bereich drahtlose universelle Steuerungslösungen für Heimunterhaltung und Geräte für das Smart Home, entwirft, entwickelt, fertigt, versendet und leistet Support für Lösungen für Hardware- und Software-Steuerungen und Sensortechnologien. UEI arbeitet mit vielen Kunden der Fortune 500 zusammen, darunter Comcast, Vivint Smart Home, Samsung, LG, Sony und Daikin, und betreut damit Anbieter von Video-, Telekommunikations- und Sicherheitsservices sowie Hersteller von Fernsehern, Smart-Home-Zubehör und HVAC-Systemen. Seit über 35 Jahren bringt UEI bahnbrechende Innovationen wie Sprachbedienung und QuickSet-Cloud auf den Weg, die weltweit führende Plattform für die automatische Einrichtung und Steuerung von Geräten zu Hause. Weitere Informationen finden Sie unter www.uei.com

Über RDK Management:

RDK Management ist ein Open-Source-Konsortium, das RDK für die weltweite Community verwaltet. RDK ist eine Open-Source-Softwareplattform für das vernetzte Zuhause, die Kernfunktionen standardisiert, die in Breitband-, Video- und IoT-Geräten verwendet werden. Sie befähigt die Betreiber, ihre Geräte zu verwalten, ihre Geschäftsmodelle zu kontrollieren und ihre Anwendungen, Benutzeroberflächen und Datenanalysen zu individualisieren, um das Kundenerlebnis zu verbessern und die Geschäftsergebnisse zu steigern. Die RDK-Community besteht aus über 500 Unternehmen, darunter: CPE-Hersteller, SoC-Anbieter, Software-Entwickler, Systemintegratoren und Dienstleister. Weitere Informationen zu den von RDK Management angebotenen Tools, Schulungen und Veranstaltungen finden Sie unter www.rdkcentral.com.

Alle hierin erwähnten Marken sind das Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

Quickset ist eine Marke von Universal Electronics Inc.

