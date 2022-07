Cleveland, (ots/PRNewswire) -IdentifySensors Biologics, ein Unternehmen, das eine Plattform zur Erkennung von Krankheitserregern entwickelt hat, ist eine Partnerschaft mit Jabil Inc. (NYSE: JBL), einem weltweit tätigen Unternehmen für Produktionslösungen, eingegangen, mit dem Ziel, Prozesse für eine zuverlässige und robuste Herstellung von tragbaren Geräten zu entwickeln, die ein breites Spektrum von Infektionen auf molekularer Ebene schnell und mit einer Genauigkeit nachweisen, die besser ist als bei PCR-Tests.Die kleinen tragbaren Geräte mit dem Markennamen Check4® bestehen aus zwei Hauptteilen: 1) ein elektronisches Mehrweg-Lesegerät von der Größe eines Mobiltelefons und 2) Einweg-Testkassetten, die bis zu vier verschiedene Infektionen gleichzeitig nachweisen. Mit einer einzigen Kartusche können zum Beispiel Covid, Influenza A, Influenza B und RSV nachgewiesen werden - und das alles aus einer einzigen Speichelprobe. Die Ergebnisse erscheinen innerhalb von Minuten auf dem Mobiltelefon des Nutzers, zu Hause oder unterwegs.Die Check4®-Plattform stellt einen technologischen Durchbruch dar, der das sequenzspezifische genetische Material von Zielerregern elektronisch identifiziert. Der elektronische Test erzeugt ein digitales Signal, das in weniger als drei Minuten in der Cloud ausgewertet wird. Digitale, selektiv abgeschiedene Festkörperelektroden ermöglichen nahezu sofortige Ergebnisse ohne Laborarbeit, chemische Reagenzien oder Verstärkung.Unternehmen, Behörden und Organisationen können die Ergebnisse von Einzel- und Gruppentests für Mitarbeiter, Kunden und Besucher in Echtzeit fernüberwachen, und zwar mit einer Genauigkeit, die dem derzeitigen Goldstandard PCR-Test überlegen ist, aber zu wesentlich geringeren Kosten. Der Check4®-Test ist so positioniert, dass er PCR- und Antigentests für das symptomatische und asymptomatische Screening ersetzt.Die Technologie wurde von IdentifySensors Biologics in Zusammenarbeit mit der Purdue University entwickelt, die auch bei der Vermarktung des Verfahrens behilflich war. Die Technologie und die Anwendungen sind durch mehrere Patente gesichert."Wir freuen uns sehr über die Zusammenarbeit mit Jabil", sagt Dr. Gregory Hummer, CEO und Mitbegründer von IdentifySensors. "Jabil hat die Erfahrung und die Bandbreite, um sicherzustellen, dass diese Testplattform effizient und effektiv mit den höchsten Qualitätskontrollen in der Branche hergestellt wird. Sie werden ein großartiger Partner für uns sein."Informationen zu IdentifySensors Biologics IdentifySensors Biologics ist ein in Cleveland ansässiges Unternehmen, das sich auf die Entwicklung von Plattformen zum Nachweis von Krankheitserregern in Echtzeit spezialisiert hat. Die Technologie des Unternehmens hat sich auf zahlreiche Branchen und Anwendungen ausgeweitet, z. B. auf die Bereiche Diagnostik, Lebensmittelsicherheit und Nachhaltigkeit, Umweltüberwachung und nationale Sicherheit. Für weitere Informationen besuchen Sie www.identifysensors.commosbrook@acclaimllc.comPressekontakt:Joe Mosbrookmosbrook@acclaimllc.com216-375-2141Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1856822/Check4_New_Cartidge_07_22.jpgOriginal-Content von: IdentifySensors Biologics, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/164288/5271471