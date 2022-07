RH: Prognose gesenkt, Aktienrückkauf gestoppt, Chance für Leerverkäufer! >>> SHORT -SETUP mit RH <<<

Die gestiegenen Hypothekenzinsen belasten das Geschäft mit Luxusmöbeln. Die RH-Aktie könnte weiter abverkauft werden. Börsentäglich weitere Setups im Traders Live Chat bei ratgeberGELD.at!

Symbol: RH ISIN: US74967X1037

Rückblick: Die RH-Aktie verliert seit dem Allzeithoch im August 2021 kontinuierlich an Wert. Im vergangenen Halbjahr lag das Minus bei rund 41 Prozent. die Bärenflagge der letzten anderthalb Wochen könnte der Vorbote einer neuen Abverkaufswelle sein.

Chart vom 12.07.2022 - Basis täglich, 6 Monate - Kurs: 261.49 USD





Meine Expertenmeinung zu RH

Meinung: RH, ehemals Restoration Hardware, sah sich neulich gezwungen, seine Jahresprognose deutlich nach unten zu korrigieren und kündigte an, sein Aktienrückkaufprogramm zu stoppen. Das Unternehmen fürchtet einen Einbruch der Nachfrage nach Luxusmöbeln auf Grund der höheren Hypothekenzinsen. Somit spricht vieles dafür, dass sich der Abverkauf trotz der zuletzt gemeldeten Umsatzsteigerung von 11.2 Prozent und eines unerwarteten Gewinnzuwachses fortsetzt.

Setup:

Mögliches Setup: Die Chartformation mit Trigger und Stopp Loss orientiert sich an der letzten Tageskerzen und peilt das Pivot-Tief vom 30. Juni als Kursziel an. Bei dieser Gelegenheit möchten wir noch einmal auf die besondere Bedeutung des Stopps bei Leerverkäufen auf Einzelaktien hinweisen. Bei überraschend guter Nachrichtenlage - etwa einer Übernahme - kann der Kurs theoretisch unendlich nach oben schießen und den Leerverkäufer in die Bredouille bringen. Die nächsten Quartalszahlen gibt es am 1. September, so dass sie unser Setup nicht stören. Börsentäglich gibt es weitere Setups im Traders Live Chat bei ratgeberGELD.at.

Aussicht: BULLISCH

Autor: Thomas Canali besitzt keine Positionen in RH.

Veröffentlichungsdatum: 13.07.2022

Bitte nehmen Sie den Disclaimer, die Interessenskonflikte und die Risikohinweise zur Kenntnis, die Sie unter https://ratgebergeld.at/disclaimer/ abrufen können.

Link zum Originalbeitrag: https://ratgebergeld.at/blog/rh-prognose-gesenkt-aktienrueckkauf-gestoppt-chance-fuer-leerverkaeufer/