Procore Technologies, Inc. (NYSE: PCOR), ein führender globaler Anbieter von Software für die Bauverwaltung, hat heute bekanntgegeben, dass das Unternehmen bei der Nutzung von AWS IoT TwinMaker mit Amazon Web Services (AWS) zusammenarbeitet, um den Wert von Baudaten auf den Betrieb von Anlagen auszudehnen. Mit den Tools, die AWS IoT TwinMaker bietet, kann die Erstellung digitaler Zwillinge für Gebäude, Fabriken, Industrieanlagen und Produktionslinien beschleunigt werden.

Die Plattform von Procore dient der Verbindung sämtlicher am Bau Beteiligten während des Lebenszyklus eines Bauobjekts. Mit AWS IoT TwinMaker können Procore-Daten aus Planung und Bau in den Betrieb integriert werden. Die Besitzer von Procore-Projekten werden Baubestandsinformationen von Procore mit Echtzeit-Datenquellen mit TwinMaker integrieren können. Damit wird der Wert der Baudaten auf den Betrieb ausgedehnt. Durch diese Konsolidierung von Informationen können Betrieb und Wartung optimiert werden, und die Lebenszyklusanalyse des Portfoliovermögens kann ermöglicht werden.

"Wir freuen uns sehr über unsere Partnerschaft mit AWS. Etwa 80 der Lebenszykluskosten eines Projekts fallen in der operativen Phase an", sagte Tiffany LaBruno, Produktleiterin, Besitzer bei Procore. "Über diese Partnerschaft können wir die Daten von Procore zum Bauverlauf während dieser operativen Phase nutzen, um Besitzern dabei zu helfen, Kosten zu senken, ihre Leistung zu optimieren und auf zukünftigen Projektbedarf besser vorbereitet zu sein."

AWS IoT TwinMaker wird die Erstellung digitaler Zwillinge von realen Systemen schneller und einfacher machen. Mit AWS IoT TwinMaker können Entwickler damit anfangen, schnell digitale Zwillinge von Geräten, Ausrüstung und Verfahren zu erstellen, indem sie AWS IoT TwinMaker mit Datenquellen wie Gerätesensoren, Videoübertragungen und Geschäftsanwendungen verbinden. Eingebaute Konnektoren für die Integration in Sensoren, 3D-Visualisierung und Downstream-Datenanalysen transformieren die gebaute Umwelt.

Über Procore

Procore ist ein führender globaler Anbieter im Bereich Software für die Bauverwaltung. Auf der Plattform von Procore wurden bereits über eine Million Projekte mit einem Bauvolumen von mehr als einer Billion USD abgewickelt. Die Plattform von Procore stellt für zentrale Projektbeteiligte einen Zugang zu Lösungen her, die das Unternehmen speziell für die Baubranche entwickelt hat, den Bauherrn, den Generalunternehmer und den Spezialunternehmer. Der App-Marktplatz von Procore bietet eine Vielzahl von Partnerlösungen, die sich nahtlos in die Plattform des Unternehmens integrieren lassen, so dass Bauexperten die Freiheit haben, sich mit der für sie am besten geeigneten Lösung zu vernetzen. Procore hat seinen Hauptsitz in Carpinteria, Kalifornien, und verfügt über Niederlassungen auf der ganzen Welt. Weitere Informationen finden Sie unter Procore.com.

