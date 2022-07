Die Übernahme ermöglicht einen einzigartigen, in sich geschlossenen Bedrohungsschutz für verwaltete und nicht verwaltete Assets

Forescout Technologies, der weltweit führende Anbieter für automatisierte Cybersicherheit, gab heute den Abschluss seiner Übernahme von Cysiv bekannt, einem innovativen Unternehmen im Bereich Cybersicherheit, das mit seiner Cloud-Plattform die Erkennung von und Reaktion auf echte Bedrohungen verbessert. Forescout erweitert mit der zweiten Übernahme in diesem Jahr seine Fähigkeit, Bedrohungen durch automatisierte Cybersicherheit im gesamten digitalen Umfeld zu erkennen und darauf zu reagieren.

Forescout ist tief in die Netzwerkstruktur integriert und wurde so zur zentralen Quelle der Wahrheit für Kunden, die verwertbare Bedrohungsdaten und automatisierte Cybersicherheit zur Unterstützung ihrer Compliance- und Risikomanagement-Ziele benötigen. Mit der Forescout Continuum Platform, die durch Cloud-native Datenanalyse, Bedrohungserkennung und Data Science von Cysiv ergänzt wird, können Cybersecurity-Teams kostspielige Ablenkungen verringern, sodass sie sich auf die echten Bedrohungen konzentrieren können, die ihren Betrieb beeinträchtigen.

"Sicherheitsunternehmen fügen weitere Agenten und weitere Tools hinzu, obwohl unsere Kunden in Wahrheit nicht mehr, sondern weniger wollen. Weniger Agenten, weniger Störung, weniger zu verwaltende Anwendungen", so Wael Mohamed, CEO von Forescout. "Forescout ist in der einzigartigen Lage, unsere Kunden dabei zu unterstützen, dies mit einem in sich geschlossenen Bedrohungsschutz für verwaltete und nicht verwaltete Assets zu realisieren. Wir vereinen unsere beispiellose, agentenlose Transparenz und automatisierte Cybersicherheit mit der Bedrohungsanalyse und den Erkennungsfunktionen von Cysiv, um unseren Kunden dabei zu helfen, schneller zu reagieren."

Die einzigartige Sichtbarkeit der Forescout Continuum Platform über IT-, IoT-, OT- und IoMT-Assets hinweg in Verbindung mit der Cloud-nativen Verhaltens- und Bedrohungsanalyse von Cysiv macht es SOC-Teams möglich, die Dateneinblicke und Bedrohungsinformationen zu verstehen und dann den Kreislauf mit Forescout Continuum zu schließen, um ihre Cybersicherheitsreaktion zu automatisieren.

"Cysiv entstand aus dem Wunsch heraus, die Wahrheit aufzudecken, die sich in den Bergen von Sicherheitsdaten verbirgt, denen SOC-Teams täglich gegenüberstehen", so Partha Panda, CEO von Cysiv. "Als wir anfingen, mit Forescout als Partner und Kunde zusammenzuarbeiten, erkannten wir das Potenzial, das in der Kombination der hochauflösenden Daten von Forescout mit unserer Bedrohungsintelligenz und KI-gestützten Bedrohungsanalyse steckt. Dadurch schaffen wir eine in sich geschlossene Bedrohungsschutz-Lösung, die in der Branche einzigartig ist."

"Die Fähigkeit, mögliche Cyberangriffsvektoren zu priorisieren, ist entscheidend für die Verbesserung der operativen Effizienz von Sicherheitsteams; Ressourcen, die in der Regel durch eine große Anzahl von von unterschiedlichen Systemen generierten Warnmeldungen überfordert werden. Der Einsatz von KI hilft bei der Verbesserung der Gesamteffizienz, indem das Gesamtvolumen an Warnmeldungen durch die automatische Identifizierung von Fehlalarmen, die Automatisierung von Arbeitsabläufen zur Lösung kleinerer Probleme und die Bereitstellung von Priorisierungsfunktionen reduziert wird."*

*Gartner, "Emerging Technologies: Use Case Adoption Patterns in AI in Attack Detection" Mark Driver, Elizabeth Kim und Swati Rakheja, 26. Oktober 2021. GARTNER ist ein eingetragenes Markenzeichen und eine Dienstleistungsmarke von Gartner, Inc., und/oder seinen Tochtergesellschaften in den USA und international und wird hier mit Genehmigung verwendet. Alle Rechte vorbehalten.

Über Forescout

Forescout Technologies, Inc. bietet Cybersecurity-Automatisierung für das gesamte digitale Terrain und sorgt für eine kontinuierliche Ausrichtung des Sicherheits-Frameworks der Kunden an ihren digitalen Gegebenheiten, einschließlich aller Arten von Assets IT, IoT, OT, IoMT und Cloud-Umgebungen. Die Forescout Continuum Platform sorgt für vollständige Asset-Transparenz, fortlaufende Compliance, Netzwerksegmentierung und eine solide Grundlage für Zero Trust. Seit mehr als 20 Jahren setzen Fortune-100-Organisationen und Regierungsbehörden auf Forescout, wenn es um skalierbare, automatisierte Cybersicherheit geht. Forescout rüstet seine Kunden mit datengestützter Intelligenz aus, um Risiken präzise zu erkennen und Cyber-Bedrohungen schnell zu bekämpfen, ohne dass es zu einer Beeinträchtigung wichtiger Unternehmensressourcen kommt. www.forescout.com

Cyber-Risiken gemeinsam managen.

2022 Forescout Technologies, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Forescout Technologies, Inc. ist ein Unternehmen aus Delaware. Eine Liste unserer Markenzeichen und Patente finden Sie unter https://www.forescout.com/company/legal/intellectual-property-patents-trademarks. Andere Marken, Produkte oder Dienstleistungsnamen können Markenzeichen oder Dienstleistungsmarken ihrer jeweiligen Eigentümer sein.

https://www.cysiv.com/

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20220712005602/de/

Contacts:

Rebecca Cradick

Director of PR

rebecca.cradick@forescout.com