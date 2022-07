Guangzhou, China (ots/PRNewswire) -Die 49. China International Furniture Fair (Guangzhou) ("CIFF Guangzhou (https://www.ciff-gz.com/en/)"), die weltweit erste und größte Möbelmesse, die die gesamte Lieferkette repräsentiert, wird in zwei Phasen im China Import and Export Fair Complex in Pazhou, Guangzhou, stattfinden. Die erste Phase ist den Wohnmöbeln gewidmet und findet vom 17. bis 20. Juli statt, während die zweite Phase vom 26. bis 29. Juli stattfindet und Möbel für Büros, öffentliche und gewerbliche Räume präsentiert.Die 49. CIFF Guangzhou wird sowohl vor Ort als auch online stattfinden und fast 4.000 inländische und internationale Marken auf einer Ausstellungsfläche von 700.000 Quadratmetern zusammenbringen. Unter dem Motto "Building a beautiful home together, Building new service patterns" fördert die CIFF Guangzhou Zusammenarbeit und Innovation mit dem Ziel, ein neues Entwicklungsmodell zu schaffen, das die Bedürfnisse und Erwartungen der gesamten Möbelindustrie erfüllt.Originelles Design steht im Mittelpunkt der diesjährigen CIFF Guangzhou, denn die Messe will eine neue, hochwertige Entwicklungsplattform für die Branche schaffen, die auf originellem Design basiert. In 6 Ausstellungshallen wird ein aufregendes Angebot an Ausstellern die neuesten hochwertigen Design-, Polster- und Anpassungsmöglichkeiten für Wohn- und Schlafbereiche sowie neue Materialien, Funktionen und Verfahren zeigen, die die Zukunft der Branche prägen.Die 49. CIFF Guangzhou wird am 17. Juli mit der Global Furniture Industry Trend Conference 2022 eröffnet, die einen hochrangigen Dialog über intelligente Konsumtrends und aufstrebende Sektoren fördern wird. Darüber hinaus wird die CIFF Guangzhou während der Messe die Ausweitung der grenzüberschreitenden E-Commerce-Kanäle unterstützen und die Branche mit umweltfreundlichen Ausstellungsvorkehrungen, grünen Ausstellern und Seminaren zu Nachhaltigkeit und Umweltschutz zu einer hochwertigen grünen Entwicklung führen.Da Chinas Wirtschaft den Übergang von einem rasanten Wachstum zu einer qualitativ hochwertigen Entwicklung vollzieht, ist die CIFF Guangzhou eine wichtige Plattform, um die heimische Wirtschaft durch die Steigerung der lokalen Nachfrage und den Aufbau lokaler Vertriebskanäle zu stimulieren. Mit ihrem neuen Thema, ihrem neuen Schwerpunkt, ihren neuen Möglichkeiten, ihrer neuen Ausrichtung, ihren neuen Ideen und ihrer neuen Vitalität wird die CIFF Guangzhou ein neues Entwicklungsmodell für die Großmöbelindustrie aufzeigen und Marken und Händlern mehr Möglichkeiten zur Vernetzung bieten.Weitere Informationen finden Sie unter https://www.ciff-gz.com/en/Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1855628/image_1.jpgPressekontakt:Jasmine Chen,86-20-89128280Original-Content von: China International Furniture Fair (Guangzhou), übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/132952/5271494