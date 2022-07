MAGDEBURG (dpa-AFX) - "Volksstimme" zu Habecks Energieplänen:

Wirtschaftsminister Robert Habeck rackert und rechnet - heraus kommen momentan nur Beschwörungsformeln. Der wackere Grünen-Politiker mag an die von ihm proklamierte Allianz aus Klimaschutz und Energiesicherheit glauben. Die kriegsgeprägte Realität offenbart ein anderes Bild: Mit lupenreinem Klimaschutz ist keine sichere Energieversorgung zu haben, nicht in Deutschland und schon gar nicht in Europa. So muss der fossile Energieträger Gas der Nordsee-Anrainer den Deutschen über den Winter helfen und LNG-Gas ist auch nicht als klimaneutral bekannt. Aber anders geht es nicht. Zwar hilft eine vertiefte Kooperation zwischen Deutschland und Österreich, am Wunschbild von allein klimafreundlicher Energieerzeugung weiter zu malen. Weitere Abstriche davon deuten sich jedoch schon an: Spätestens wenn der Gasstrom versiegen sollte, dürfte Habecks Atomkraft-Verweigerung in sich zusammenfallen./be/DP/mis