HOF (dpa-AFX) - "Frankenpost" zum Bericht der Welthungerhilfe:

"Die Hungerkrise bahnte sich schon im vergangenen Jahr an - und es mehren sich die Anzeichen dafür, dass in erster Linie die Folgen des Klimawandels die Ursachen sind. In Teilen Ostafrikas sind viermal hintereinander die Regenzeiten ausgeblieben. Schon vor Putins Krieg kletterten die Lebensmittelpreise - mit dramatischen Wirkungen für ärmere Staaten. Wohlfeile Ratschläge sind aber ebenso wenig angezeigt wie Besserwisserei, solange der reiche Norden an seinem Ressourcenverbrauch festhält: In Deutschland wird 50 Prozent des Getreides ans Vieh verfüttert, ein weiterer Teil landet als Bioethanol im Tank. Eine makabre Vorstellung angesichts von abgemagerten Kindern in Afrika."/be/DP/mis