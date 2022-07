DJ TAGESVORSCHAU/Mittwoch, 13. Juli

=== *** 07:00 DE/Gerresheimer AG, Ergebnis 2Q (10:00 Telefonkonferenz), Düsseldorf *** 07:00 DE/Fraport AG, Verkehrszahlen Juni, Frankfurt *** 08:00 DE/Verbraucherpreise Juni (endgültig) PROGNOSE: +0,1% gg Vm/+7,6% gg Vj vorläufig: +0,1% gg Vm/+7,6% gg Vj zuvor: +0,9% gg Vm/+7,9% gg Vj HVPI PROGNOSE: -0,1% gg Vm/+8,2% gg Vj vorläufig: -0,1% gg Vm/+8,2% gg Vj zuvor: +1,1% gg Vm/+8,7% gg Vj 08:00 DE/Insolvenzen April *** 08:00 GB/BIP Mai PROGNOSE: 0,0% gg Vm zuvor: -0,3% gg Vm Drei-Monats-Rate PROGNOSE: 0,0% gg Vq zuvor: +0,2% gg Vq *** 08:00 GB/Industrieproduktion Mai PROGNOSE: -0,3% gg Vm/-0,1% gg Vj zuvor: -0,6% gg Vm/+0,7% gg Vj *** 08:00 GB/Handelsbilanz Mai PROGNOSE: k.A. zuvor: -20,9 Mrd GBP 10:00 FR/Internationale Energieagentur (IEA), Monatsbericht zum Ölmarkt *** 10:50 EU/EZB, Zuteilung eines 7-tägigen Dollar-Tenders *** 11:00 EU/Industrieproduktion Mai Eurozone PROGNOSE: +0,2% gg Vm/+0,1% gg Vj zuvor: +0,4% gg Vm/-2,0% gg Vj 11:00 DE/Kabinett, Sitzung, Berlin 11:00 DE/Robert Bosch GmbH, Bosch Tech Day (per Live-Stream) 11:30 DE/Auktionsergebnis Aufstockung 30-jährige Bundesanleihe über 1,5 Mrd Euro (Kupon: 0,00%) 13:00 DE/Regierungs-PK, Berlin 14:00 DE/Bundesinnenministerin Faeser, PK zum Thema "Bevölkerungsschutz - Jahrestag der Flutkatastrophe", Berlin 14:00 DE/DIW-Präsident Fratzscher, PK zum Thema "Inflation und einkommensschwache Haushalte", Berlin *** 14:30 US/Verbraucherpreise Juni PROGNOSE: +1,1% gg Vm/+8,8% gg Vj zuvor: +1,0% gg Vm/+8,6% gg Vj Verbraucherpreise Kernrate PROGNOSE: +0,5% gg Vm/+5,7% gg Vj zuvor: +0,6% gg Vm/+6,0% gg Vj *** 14:30 US/Realeinkommen Juni *** 16:00 CA/Bank of Canada (BoC), Ergebnis der Sitzung des geldpolitischen Rats *** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information Administration (EIA) 18:30 DE/Bundeskanzler Scholz, Teilnahme an der Auftaktsitzung des Zukunftsrates, Berlin 20:00 US/Fed, Beige Book - DE/Fortsetzung der Tarifverhandlungen für die rund 20.000 Beschäftigten bei Lufthansa AG Boden, Lufthansa Technik, Lufthansa Systems, Lufthansa Technik Logistik Dienstleistungen (LTLS), Lufthansa Cargo, Lufthansa Service Gesellschaft (LSG), Hamburg ===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-

Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

- k.A. = keine Angabe

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/dgm/kla

(END) Dow Jones Newswires

July 12, 2022 23:44 ET (03:44 GMT)

Copyright (c) 2022 Dow Jones & Company, Inc.