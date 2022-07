Was vor zwei Wochen noch als Gerücht kolportiert wurde, ist seit Anfang dieser Woche Gewissheit. Aber die Begeisterung hielt sich an der Börse bisher in Grenzen. Denn die Konditionen gewähren der Autogrill-Großaktionärsfamilie Benetton Zugeständnisse. Gewinner des Deals ist DUFRY, die einen Discount von 7,5 % auf den AUTOGRILL-Schlusskurs vom vergangenen Freitag erhält. Strategisch ist die Transaktion hingegen nicht unumstritten; die erwarteten Kostensynergien fallen mit 85 Mio. CHF p. a. eher moderat aus. In strategischer Hinsicht ist keine große Diversifizierung des Geschäfts zu erwarten. Bei beiden Unternehmen liegt der Fokus auf Fluggästen. AUTOGRILLs Geschäft an Autobahnraststätten dürfte mit einem Umsatzanteil von 9 % im neuen Unternehmen keine neuenAkzente setzen können. Die zumindest vor Corona höheren Eigenkapitalrenditen in Autogrills Gastrogeschäft dürften aber auch die Margen des fusionierten Unternehmens stärken. Insgesamt also kein spektakulärer Game-Changer, aber auf lange Sicht dürften Wertschöpfung, Cashflow, Profitabilität und Dividenden profitieren.



